На Сахалине нашли трех экстремалов из Углегорска, пропавших в районе мыса Ламанон

На Сахалине нашли пропавшую группу экстремалов из Углегорска, об этом сообщил исполняющий обязанности мэра муниципалитета Федор Филин, передает РИА Новости.

Двое взрослых и подросток отправились на двух снегоходах в район местного мыса Ламанон в субботу, 11 февраля. Их поиски начались вечером того же дня и продолжались в течение ночи.

Местных жителей искали волонтеры, сотрудники ГО и ЧС, и спасатели при помощи вертолета МЧС России. Филин уточнил, что все трое найдены живыми и здоровыми, помощь врачей им не понадобилась.

В социальных сетях сообщается, что отец с сыном, которые оказались в составе группы, уже попадали в подобную ситуацию в 2017 году. Они уехали на снегоходе в метель и несколько дней прожили на зимовье.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени, которая пропала в ноябре 2022 года, была найдена мертвой рядом с жилым домом на Киевской улице.

