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18:51, 12 февраля 2023Экономика

Правительство предложило новую схему расчета цен на нефть для налогов

В Госдуму России внесли законопроект, меняющий порядок расчета цены нефти для налогов

Фото: Shutterstock

В Государственную Думу России внесли законопроект, меняющий порядок расчета цены нефти для налогов с апреля 2023 года. Об этом написано в тексте законопроекта.

Раньше цена экспортной альтернативы в формуле бензинового демпфера формировалась с учетом понижательного коэффициента, который равен величине дисконта в цене Urals относительно Brent. Дисконт был ограничен в 20 долларов за баррель с января 2023 года до конца 2025 года.

В рамках данного проекта с января по март 2023-го дисконт останется на уровне 20 долларов, а с апреля 2023 года вплоть до декабря 2025-го повысится на 5 долларов.

В настоящее время используется цена нефти Urals, которая рассчитывается агентством Argus. Однако на данный момент цена нефти Urals стала ниже Brent на 35-40 долларов вследствие того, что Евросоюз запретил закупать российскую нефть. Цель данного законопроекта — сгладить такое снижение цены.

Отмечается, что в 2023 году будет действовать дисконт в расчетах цен экспортной альтернативы и по дизельному топливу. А с апреля по декабрь дисконт будет ограничен 10 долларами за баррель.

Ранее посол Москвы в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал о состоянии действующих проектов России и Венесуэлы в области добычи газа и нефти. Мелик-Багдасаров оценил нефтегазовые проекты России и Венесуэлы и заявил, что они обладают высоким потенциалом развития.

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Екатерина Власова
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