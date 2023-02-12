В Бундестаге раскритиковали мирную инициативу по Украине

Зампред Бундастага раскритиковала инициативу «Манифест в поддержку мира» по Украине

Зампредседателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт в интервью Funke раскритиковала инициативу по дипломатическому урегулированию украинского конфликта «Манифест в поддержку мира», выступив за продолжение поставок оружия Киеву.

По ее словам, призыв к мирным переговорам и прекращению военной поддержки Украины является «не только наивным, но и нечестным».

«Военная поддержка [Украины] сейчас является необходимой предпосылкой для подготовки к последующим мирным переговорам, поскольку мир навязать нельзя и ошибки 2014 года нельзя повторять», — подчеркнула она.

«Манифест в поддержку мира», который призывает делать ставку на дипломатическое урегулирования ситуацию, предложили депутат Бундестага Сара Вагенкнехт и журналистка и правозащитница Алиса Шварцер. Инициативу поддержали известные политики, журналисты и ученые Германии.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время тема возможной передачи Украине боевых самолетов не стоит на повестке дня правительства ФРГ.