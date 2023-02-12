Идею введения новой схемы расчета налогов на нефть объяснили

Аналитик Юшков объяснил идею ввести новую схему расчета налогов на нефть влиянием санкций

Санкции против российского энергетического сектора изменили схему расчета налогов на нефть. Так идею правительства России обновить методику налогообложения в беседе с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«С одной стороны, старая система сломана. Раньше расчет средней цены стоимости Urals министерство финансов заказывало у агентства Argus. Argus отслеживал ее в порту Роттердама и портах Средиземного моря. Теперь российская нефть туда не поставляется, такой показатель нерелевантен. С одной стороны, от этой системы мы уходим, и Минфин пытается выбрать более релевантный показатель стоимости российской экспортной нефти. С другой стороны, государство пытается создать инструмент, который бы показывал, сколько в среднем стоит российская нефть, и стимулировал бы нефтяные компании сокращать скидку на российскую нефть», — объяснил аналитик.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменении порядка расчета цены нефти для налогов с апреля 2023 года. Согласно документу, изменится цена российской нефти Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход. Она будет зависеть от снижения цены на Urals по отношению к стоимости нефти Brent.

Если в апреле скидка на нефть Urals от средней цены Brent будет выше 34 долларов, то налоги будут рассчитываться из стоимости Urals с дисконтом в 34 доллара от Brent. В мае будет дисконт составит 31 доллар, в июне — 28 долларов, а с июля — 25 долларов.