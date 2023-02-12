Идею введения новой схемы расчета налогов на нефть объяснили
Санкции против российского энергетического сектора изменили схему расчета налогов на нефть. Так идею правительства России обновить методику налогообложения в беседе с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«С одной стороны, старая система сломана. Раньше расчет средней цены стоимости Urals министерство финансов заказывало у агентства Argus. Argus отслеживал ее в порту Роттердама и портах Средиземного моря. Теперь российская нефть туда не поставляется, такой показатель нерелевантен. С одной стороны, от этой системы мы уходим, и Минфин пытается выбрать более релевантный показатель стоимости российской экспортной нефти. С другой стороны, государство пытается создать инструмент, который бы показывал, сколько в среднем стоит российская нефть, и стимулировал бы нефтяные компании сокращать скидку на российскую нефть», — объяснил аналитик.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменении порядка расчета цены нефти для налогов с апреля 2023 года. Согласно документу, изменится цена российской нефти Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход. Она будет зависеть от снижения цены на Urals по отношению к стоимости нефти Brent.
Если в апреле скидка на нефть Urals от средней цены Brent будет выше 34 долларов, то налоги будут рассчитываться из стоимости Urals с дисконтом в 34 доллара от Brent. В мае будет дисконт составит 31 доллар, в июне — 28 долларов, а с июля — 25 долларов.