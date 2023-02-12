Пленные украинцы из Полтавы рассказали об обмане со стороны командования ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятые в плен в Донбассе, рассказали об обмане со стороны командования. Их историю опубликовал в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

Солдаты рассказали, что являются бойцами батальона территориальной обороны. По их утверждению, они вступали в отряды для защиты Полтавы, но позднее командование взяло всю тероборону и перебросило на передовую. «Нас там порубили на мясо», — признал один из бойцов.

В январе об аналогичной ситуации рассказал другой украинский военный. Ярослав Заярный заявил, что ему пообещали службу в родной области, однако обманули и отправили на передовую. «Да, говорили, что будем возле своей семьи служить. Никаких боевых действий не будем проходить», — рассказал он. Однако почти сразу после недолгого курса обучения его формирование было отправлено на передовую.

Ранее пленный военный украинской армии сообщил, что командование говорит о зверствах в российском плену, а также не дает грамотных и внятных указаний. Как он утверждает, руководство держало их в неведении. По его словам, российские военные достойно относятся к пленным.