В Бельгии молодой вратарь умер после отражения пенальти

25-летний вратарь бельгийского ФК «Винкель Спорт» Эспил умер после отражения пенальти

Молодой вратарь бельгийского футбольного клуба «Винкель Спорт» Арне Эспил упал в обморок после того, как отразил пенальти, и умер, пока его везли в больницу, сообщает издание Het Nieuwsblad.

Во время матча против команды «Вестрозебек» 25-летний вратарь отбил пенальти нападающего из команды соперника, после чего упал в обморок на газон. Врачи оказали ему первую помощь и попытались реанимировать его с помощью дефибриллятора в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, однако спасти спортсмена так и не удалось.

«Это трагедия и шок для наc. Арне был в клубе вcю cвою жизнь, и его очень любили», — рассказал президент клуба «Винкель Спорт» Патрик Ротсарт.

По его словам, данный инцидент является трагедией для его родных, а также для всей команды.

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