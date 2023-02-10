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12:08, 10 февраля 2023Спорт

Бывшего игрока сборной Австрии по футболу застрелили на улице в Вене

Бывшего игрока сборной Австрии по футболу Кахрамана застрелили на улице в Вене
Волкан Кахраман

Волкан Кахраман. Кадр: Der Legionär TV / YouTube

Бывшего игрока сборной Австрии по футболу Волкана Кахрамана застрелили на улице. Об этом сообщает Mirror.

«"Аустрия" желает скорбящим, особенно его семье и близким друзьям, много сил. Покойся с миром, Волкан», — сказано в заявлении столичного клуба, за который спортсмен выступал в 2003 году. Соболезнования выразил также нидерландский «Эксельсиор», состав которого Кахраман пополнил в 1995 году.

По информации издания, вечером в среду 43-летний футболист поссорился с бывшим деловым партнером около одного из баров в Вене. Злоумышленник выстрелил в спортсмена, после чего покончил с собой.

Кахраман несколько лет играл за юниорскую сборную Австрии. Вместе с «Аустрией» он дважды выигрывал чемпионат и Кубок Австрии. После окончания карьеры в 2009 году Кахраман тренировал австрийские команды, а также занимался политикой.

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Андрей Стрельцов
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