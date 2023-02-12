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18:58, 12 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на два года колонии за нападение на полицейского

В Свердловской области осудили мужчину, напавшего на полицейского и оскорбившего его

Фото: Shutterstock

В Свердловской области суд приговорил к двум годам лишения свободы местного жителя за нападение на полицейского. Об этом в воскресенье, 12 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 319 («Публичное оскорбление представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 11 июля пьяный фигурант находился в отделе полиции для выяснения обстоятельств совершенного правонарушения. Там он оскорбил сотрудника МВД и применил насилие.

Ранее стало известно, что под Липецком пьяный водитель бросил пятилитровую баклажку с замершей водой в полицейского.

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Екатерина Власова
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