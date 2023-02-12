Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 12 февраля 2023Россия

Путин оценил героизм морпехов в зоне СВО

Путин назвал героической работу морской пехоты в сражениях в зоне СВО

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил работу морской пехоты в сражениях в зоне специальной военной операции (СВО). Видео интервью с российским лидером в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

После заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Путин рассказал журналистам, что служил в морской пехоте. Кроме того, глава государства прокомментировал работу морских пехотинцев, которую они совершают в настоящем времени.

«Пехота морская работает как следует! Прямо сейчас! Героически сражается морская пехота!» — заявил он.

Путин уточнил, что оценка касается морских пехотинцев Тихоокеанского и Северного флотов.

Ранее президент Владимир Путин в ходе общения с награжденными Героями России оценил работу авиации в ходе специальной военной операции. По его словам, она «работает очень хорошо и на боевом дежурстве, практически круглосуточно» и вносит существенный вклад в эффективность действий войск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин оценил героизм морпехов в зоне СВО
Российские войска уничтожили украинский ЗРК «Оса-АКМ» в ДНР
Глава МОК раскритиковал вмешательство политиков в вопросы допуска россиян к ОИ
Болсонару заявил о планах вернуться в Бразилию
Российские военные уничтожили украинские гаубицы «Гвоздика» и «Акация»
Минобороны заявило о поражении 50 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении
Покупатель не смог снять огромные резиновые ботинки и стал мемом в сети
Российские войска поразили цеха сборки бронетехники ВСУ в Харькове
Войска России ликвидировали до 80 бойцов ВСУ на купянском направлении
Сотрудника московского ФСИН задержали за интимные переписки с подростками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.