На Генассамблею ООН вынесут антироссийскую резолюцию

AP: антироссийскую резолюцию вынесут на Генассамблею ООН в годовщину СВО 24 февраля

Страны-союзники Украины предложат Генеральной ассамблее ООН проголосовать за антироссийскую резолюцию с призывом к Москве «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы из Украины, в соответствии с ее международными признанными границами». Об этом передает агентство Associated Press (AP).

«Сторонники Украины распространили предложенную резолюцию для принятия Генассамблеей ООН, состоящей из 193 членов, накануне первой годовщины [спецоперации] <…>, которая подчеркнула бы необходимость мира», — отмечается в публикации.

Отмечается, что документ вынесут на Генассамблею ООН в годовщину специальной военной операции (СВО) на Украине — 24 февраля. Киев выразил надежду на получение максимальной поддержки с помощью документа, озаглавленного как «Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине».

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

