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12:03, 12 февраля 2023Бывший СССР

Секретарь СНБО Украины анонсировал чистки в СБУ и полиции

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что чистки в СБУ и полиции начнутся 13 февраля

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Решения о проведении очередных кадровых чисток в Службе безопасности Украины (СБУ), полиции и налоговой службе будут приняты на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое пройдет 13 февраля. Это событие анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что к заседанию проводится серьезная подготовка. Он отметил, что после серии громких отставок и увольнений в руководстве таможенной службы и Минобороны такая же работа будет проведена и в других ведомствах.

По словам Данилова, украинские власти продолжать избавляться от тех, кто считает нормальным «брать взятки и мешать работе бизнеса». «Если кто-то думает, что это была одноразовая акция, связанная с таможней и другими органами, то они ошибаются. Это касается всех органов, которые этим занимались — СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все остальные», — уточнил он.

1 февраля сообщалось, что сотрудника департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской администрации задержала Служба безопасности Украины (СБУ) по подозрению в получении взятки. Уточнялось, что он работал в департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений.

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Виктория Кондратьева
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