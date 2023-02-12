Двое неизвестных сожгли машину депутата в Москве

В Москве двое неизвестных сожгли машину депутата из Раменского Выродова

В Москве двое неизвестных сожгли машину депутата Раменского городского округа Сергея Выродова, сообщает РЕН ТВ.

Автомобиль Nissan подожгли на Есенинском бульваре. Машина депутата горела на площади пяти квадратных метров. Также огонь распространился на соседний Lexus. По факту произошедшего проходит проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина из-за телефонных мошенников взял несколько кредитов и поджег банк.