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13:47, 12 февраля 2023Силовые структуры

Двое неизвестных сожгли машину депутата в Москве

В Москве двое неизвестных сожгли машину депутата из Раменского Выродова

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве двое неизвестных сожгли машину депутата Раменского городского округа Сергея Выродова, сообщает РЕН ТВ.

Автомобиль Nissan подожгли на Есенинском бульваре. Машина депутата горела на площади пяти квадратных метров. Также огонь распространился на соседний Lexus. По факту произошедшего проходит проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина из-за телефонных мошенников взял несколько кредитов и поджег банк.

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Илона Палей
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