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02:34, 12 февраля 2023Мир

Стало известно о заказанном штабом Трампа исследовании нарушений на выборах

WP: штаб Трампа заказал исследование нарушений на выборах 2020 года, но не раскрыл выводы
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP/ Globallookpress.com

Штаб бывшего президента США Дональда Трампа заказывал исследование нарушений на выборах 2020 года, но не раскрыл выводы, поскольку исследовательская фирма оспорила высказывания экс-лидера и не нашла доказательств его победы. Об этом сообщает Washington Post.

Как стало известно изданию, сотрудники Трампа оплатили работы консалтинговой компании Berkeley Research Group, чтобы те проверили ход выборов на предмет мошенничества и нарушений для публичного освещения и судебных процессов.

Отмечается, что были изучены неисправности машин для голосования, случаи, когда бюллетени заполнялись от лица умерших людей и иные свидетельства, которые могли бы продемонстрировать победу экс-президента.

Тем не менее, выводы так и не были обнародованы. Источники газеты отметили, что в ряде случаев наблюдались аномалии при голосовании и необычные закономерности данных, однако они не могли сыграть серьезную роль в определении победителя в президентской гонке.

В ноябре Дональд Трамп призвал к перевыборам по итогам промежуточных выборов по крайней мере в одном из штатов, а само прошедшее в стране голосование назвал бесчестным.

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Марина Совина
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