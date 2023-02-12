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13:11, 12 февраля 2023Мир

Трампу выдали повестку в суд из-за папки «секретный брифинг»

Guardian: Трампу выдали повестку в суд из-за пустой папки с надписью «секретный брифинг»

Фото: John Nacion / Globallookpress.com

Бывшему президенту США Дональду Трампу выдали повестку в суд из-за папки с надписью «Секретный вечерний брифинг», которую нашли при обыске в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, папка была пустой, ее оставляли политику в качестве сувенира по его просьбе. После того, как американский Минюст получил отчет об обыске у Трампа, федеральная прокуратура попросила передать эту папку правоохранителям и выписала ордер в суд.

Ранее стало известно, что юристы Трампа передали властям секретные документы и ноутбук, найденные во флоридской резиденции политика Мар-а-Лаго. Отмечалось, что адвокаты нашли документы с грифами секретности в декабре, когда проверяли коробки в резиденции бывшего президента.

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Виктория Кондратьева
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