Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:59, 11 февраля 2023Мир

В резиденции Трампа нашли новые секретные документы

CNN: юристы передали властям найденные в резиденции Трампа секретные документы и ноутбук
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Юристы бывшего президента США Дональда Трампа передали властям секретные документы и ноутбук, найденные во флоридской резиденции политика Мар-а-Лаго. Об этом сообщает CNN.

«Адвокаты Трампа нашли документы с грифами секретности в декабре, когда проверяли коробки в резиденции бывшего президента. Адвокаты передали документы в министерство юстиции», — говорится в сообщении. Там же был найден ноутбук, принадлежавший помощнику бывшего американского лидера.

В августе ФБР провела обыски в имении Трампа Мар-а-Лаго. Национальное управление архивов и документации США заявило, что более 100 полученных бумаг содержат секретные сведения. В октябре стало известно об изъятии из поместья Трампа секретных документов, которые содержали «чувствительные разведданные» об Иране и Китае.

В январе в аналитическом центре Penn Biden Center нашли секретные документы времен вице-президентства нынешнего лидера США Джо Байдена. Отмечается, что в начале ноября в преддверии промежуточных выборов доверенными лицами Байдена было обнаружено порядка десяти материалов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Военные США сбили аэростат над Аляской
Посол России рассказала о возможном визите Путина в Индонезию
При обстреле Мелитополя со стороны ВСУ погиб мирный житель
Россиянам объяснили важность употребления гороха и чечевицы
Авиация НАТО кружила над местами взрывов на «Северном потоке»
Врач предупредила об опасности ходить на работу больным
Москвичи бросились на поиски золотого кольца 80-летней пенсионерки
В резиденции Трампа нашли новые секретные документы
Пострадавшие от землетрясения в Турции не получили помощь из-за Украины
Синоптик предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.