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01:49, 12 февраля 2023Мир

Минтранс Турции отчитался об устранении последствий землетрясений в аэропорту

Минтранс Турции: ремонтные работы в пострадавшем от толчков аэропорту Хатай завершаются

Фото: Altan Gocher / Globallookpress.com

Фрагменты взлетно-посадочной полосы аэропорта Хатай после катастрофических землетрясений в Турции восстановлены, заявило министерство транспорта и инфраструктуры страны, пишет РИА Новости.

Ведомство отчиталось об устранении последствий землетрясений. Весь ущерб трассе Мерсин-Адана-Газиантеп быстро ликвидирован, указали в министерстве. Глава Минтранса Адиль Караисмаилоглу добавил, что ремонтные работы в аэропорту Хатай, расположенном в городе Антакья, скоро завершатся, воздушная гавань возобновит работу.

Прибывшие из Кайсери дорожные специалисты восстанавливают пострадавшие в эпицентре катастрофы, в Кахраманмараше, трассы.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Позже был зафиксирован еще один толчок магнитудой 7,7 в центральной части страны.

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Марина Совина
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