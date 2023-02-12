Минтранс Турции отчитался об устранении последствий землетрясений в аэропорту

Минтранс Турции: ремонтные работы в пострадавшем от толчков аэропорту Хатай завершаются

Фрагменты взлетно-посадочной полосы аэропорта Хатай после катастрофических землетрясений в Турции восстановлены, заявило министерство транспорта и инфраструктуры страны, пишет РИА Новости.

Ведомство отчиталось об устранении последствий землетрясений. Весь ущерб трассе Мерсин-Адана-Газиантеп быстро ликвидирован, указали в министерстве. Глава Минтранса Адиль Караисмаилоглу добавил, что ремонтные работы в аэропорту Хатай, расположенном в городе Антакья, скоро завершатся, воздушная гавань возобновит работу.

Прибывшие из Кайсери дорожные специалисты восстанавливают пострадавшие в эпицентре катастрофы, в Кахраманмараше, трассы.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Позже был зафиксирован еще один толчок магнитудой 7,7 в центральной части страны.