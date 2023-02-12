В российском регионе задержали мужчину за поджог военкомата

На Дальнем Востоке задержали диверсанта, бросившего в окно военкомата коктейль Молотова

На Дальнем Востоке задержали 29-летнего диверсанта, поджегшего военкомат. О происшествии в российском регионе в воскресенье, 12 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, фигурант бросил коктейль Молотова в окно амурского комиссариата. Он хотел сжечь архив, но не смог. Из-за инцидента пострадала только техническая аппаратура.

Отмечается, что мужчина уже был судим ранее за сбыт запрещенных веществ, проникновение в чужой дом и кражу паспорта у подруги. Сейчас он признал вину, но не рассказал о мотивах преступления.

Ранее стало известно, что суд в ХМАО приговорил мужчину к 12 годам колонии по статье «Теракт» за поджог военкомата.