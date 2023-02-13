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15:30, 13 февраля 2023Россия

Склад загорелся в российском городе на площади в 6 тысяч квадратных метров

На складе в Красноярске вспыхнул пожар на площади в 6 тысяч квадратных метров
СюжетПожары в Красноярске

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На складе в Красноярске вспыхнул пожар на площади 6 тысяч квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник, 13 февраля.

По данным спасателей, к тушению пожара уже привлечены 40 человек и 11 единиц техники. Уточняется, что возгорание произошло на улице Пограничников.

Что именно хранилось на складе, не уточняется. Информация о пострадавших не приводится.

Согласно открытым источникам, в промзоне на улице Пограничников размещаются продовольственные склады и ангары расположенного неподалеку алюминиевого завода.

Также 13 февраля сообщалось о пожаре в Вологодской области. Известно, что возгорание произошло на газопроводе.

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Марк Леонов
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