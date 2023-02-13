Российская фигуристка-чемпионка снялась топлес в образе белого лебедя

Российская фигуристка Александра Бойкова снялась топлес в образе белого лебедя

Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась снимками откровенной фотосессии. Она опубликовала совместный с фотографом Александром Трофимовым пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя спортсменка снялась топлес. На фотографиях она предстала в образе белого лебедя.

Поклонники Бойковой восхитились снимками спортсменки. «Очень нежно и красиво», «Настоящее искусство», «Невероятная красота», — такие комментарии оставили под постом пользователи.

Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским. Вместе они выиграли чемпионат Европы-2020, завоевали две бронзы континентального первенства и одно — мирового. Также в их активе два золота чемпионата России. На Олимпийских играх-2022 в Пекине пара заняла четвертое место в личном турнире.