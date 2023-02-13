Усыновленный миллиардерами похищенный мужчина вернулся к родителям-миллионерам

SCMP: мужчина покинул усыновителей-миллиардеров и вернулся к родителям-мультимиллионерам

Похищенный в детстве и усыновленный семьей миллиардеров житель Китая спустя 25 лет нашел родителей-мультимиллионеров и решил вернуться к ним, покинув приемную семью. Об этом сообщает SCMP.

Мэй Чжигиан похитили, когда ему было два года. Его украли прямо возле его дома в провинции Юньнань. Родители Чжигиана, Мэй Сяньхуа и Пань Чан, мигранты из провинции Цзянси, много лет отчаянно пытались найти его. Семья, включая старшую сестру похищенного и двоих его младших братьев, помнила его и каждый год отмечала его день рождения. Родители купили для него дом в надежде, что однажды он вернется.

Поиски успешно завершились в июне 2022 года, когда друг семьи Ду Сяохуа, который тоже искал своего похищенного 12 лет назад сына, помог им найти совпадение по ДНК с Чжигианом. Оказалось, что он жил с богатыми приемными родителями в провинции Фуцзянь. Чжигиан рассказал, что у торговцев людьми его выкупила другая семья, но позже его бросила, так как он был слишком маленький и худой.

Тогда его усыновила семья миллиардера. Юноша рос с двумя старшими сестрами и младшим братом. Все они были биологическими детьми усыновившей его пары. У Чжигиана всегда было смутное чувство, что он не был их родным сыном. Он не учился в университете после окончания школы и сразу начал работать в больнице, которой владели его приемные родители. Они считали, что его обучение бесполезно.

Нашедшийся мужчина рассказал, что не чувствует себя чужаком в родной семье, но видит, что родители любят его. Он заявил, что хочет жить простой обычной жизнью, и подчеркнул, что на деньги нельзя купить счастье. Сейчас китаец работает в компании-поставщике продукции для отелей, которая принадлежит его биологическим родителям. Старший Мэй заявил, что научит старшего сына управлению бизнесом и в конце концов передаст ему компанию.

Пользователи соцсетей с теплотой восприняли эту историю. Они заявили, что понимают его решение остаться с родными родителями. «Приемная семья — миллиардеры, и что? У него не было счастливого детства», — сказала одна из них. «Я рада, что теперь он обрел счастье», — отметила она.

Ранее сообщалось, что 53-летняя жительница США, похищенная в детстве, воссоединилась с семьей спустя полвека разлуки. Десятилетиями семья выдвигала различные версии произошедшего, обращалась к следователям и генеалогам, и только в 2022 году им удалось отыскать дочь.