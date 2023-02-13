Экономист спрогнозировал отказ Болгарии платить России неустойку по газу

Экономист Кынев заявил, что Болгария может отказаться платить России неустойку по газу

Болгарская компания «Булгаргаз» может отказаться платить России неустойку по газовому контракту. Об этом заявил экономист Евгений Кынев, пишет болгарская газета «24 часа».

Кынев отметил, что «Газпром» якобы не выполнил договоренности, поэтому власти Болгарии имеют право не только не платить неустойку, но и потребовать выплатить компенсацию ей.

«Болгария не может оценить, покупала ли она газ по завышенным цeнам или нет: нужно знать, какой в тот период была цена в рублях и во что обошлись бы операции с российской валютой, тaк как посредника стало два — от биржи и банка», — спрогнозировал он.

Болгария перестала получать российский газ с 27 апреля, после того как страна не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты. В Софии отметили, что просьба Москвы нарушает условия соглашения.

9 августа директор болгарской компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов признался, что несерьезно отнесся к официальному письму «Газпром экспорта» об оплате российского газа в рублях.