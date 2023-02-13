В Индии назвали преимущества «меняющей правила игры» ракеты BrahMos

Директор BrahMos Атул Динкар Ране назвал главные преимущества своих ракет

Индийские сверхзвуковые противокорабельные ракеты BrahMos могут быть быстрее, точнее и универсальнее других образцов вооружения в мире. О преимуществах «меняющей правила игры» ракеты рассказал управляющий директор и главное должностное лицо BrahMos Атул Динкар Ране, пишет РИА Новости.

«Мы постоянно говорим, что BrahMos сверхзвуковая. Фактически я бы сказал, единственная сверхзвуковая крылатая ракета за пределами России, потому что у России она тоже есть. Так что сверхзвуковая скорость — его самое большое преимущество», — заявил директор BrahMos.

Другим преимуществом он назвал универсальность ракеты: «Это одна ракета для всех трех сил. Очень небольшая разница между наземной версией и корабельной версией. Наземный вариант и корабельный вариант фактически один и тот же. В воздушном варианте есть небольшая модификация».

Ранее главный советник генерального директора российско-индийской компании BrahMos Aerospace вице-адмирал Эн Эн Кумар заявил, что их ракета способна «изменить правила игры» в Южной Азии. По его словам, наличие у Индии ракеты BrahMos помогает поддерживать спокойствие в регионе, где до сих пор существуют пограничные споры.

BrahMos основана на экспортной версии российской П-800 «Оникс». По словам представителей компании, она уже на 60 процентов состоит из индийских компонентов. В том числе в ней используется индийское ПО.