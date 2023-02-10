Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:40, 10 февраля 2023Наука и техника

В Индии рассказали о «меняющей правила игры» ракете

Адмирал Кумар: российско-индийская ракета BrahMos изменила правила игры в Южной Азии

Фото: B Mathur / Reuters

Сверхзвуковая противокорабельная ракета BrahMos влияет на ситуацию в Южной Азии. Об этом ТАСС сообщил главный советник генерального директора российско-индийской компании BrahMos Aerospace вице-адмирал Эн Эн Кумар.

«Эта ракета изменила правила игры в регионе», — сказал он. Вице-адмирал добавил, что наличие у Индии обладающей уникальными характеристиками BrahMos помогает поддерживать спокойствие в регионе, где до сих пор существуют пограничные споры.

Ракета BrahMos основана на экспортной версии российской П-800 «Оникс». Один из собеседников агентства на предприятии отметил, что ракета уже на 60 процентов индийская. В частности, в ней используют индийское программное обеспечение. BrahMos Aerospace выпускает ракеты морского, подводного, наземного и авиационного базирования.

Материалы по теме:
У кого самая сильная армия в мире: запасы ядерного оружия, истребители и самый большой оборонный бюджет
У кого самая сильная армия в мире:запасы ядерного оружия, истребители и самый большой оборонный бюджет
26 ноября 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Ранее управляющий директор и главное должностное лицо BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране рассказал о работе над новой ракетой BrahMos NG, которую планируют предложить Вооруженным силам России.

В октябре 2022 года Ране сообщил, что квалификационные испытания BrahMos NG могут начать в 2024 году. Новая ракета весит почти вдвое меньше базовой BrahMos, а дальность полета составит 300 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В ООН признали подлинность видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных
Тело беженца из Йемена нашли у границы Белоруссии и Польши
Швейцария не разрешила Испании реэкспортировать свое оружие на Украину
Гендиректор Русского музея покинул свой пост
Двое российских военных получили срок за отказ выполнять приказ в зоне СВО
Стало известно об увольнении пяти заместителей главы МВД Украины
В России захотели вдвое увеличить максимальный срок за уклонение от призыва
Мужчина сделал предложение с оркестром новой приятельнице и получил отказ
В Иране арестовали исполнителей атаки на промышленный объект в Исфахане
Известный экс-участник КВН рассказал о провальном концерте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.