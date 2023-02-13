Названо условие роста курса биткоина до 500 тысяч долларов

Экономист Григорьев: биткоин по 500 тысяч долларов возможен при разбалансировке экономики

Стремительное увеличение курса биткоина возможно при двух условиях, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил прогноз о росте самой популярной криптовалюты до 500 тысяч долларов.

Ранее рост биткоина до 500 тысяч долларов за монету к 2025 году предсказал американский предприниматель автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. Он уверен, что вера в доллар ослабнет, а финансовый рынок ожидает крах и депрессия.

То что приближается депрессия, так и есть, я с ним совершенно согласен. Конечно, и позиции доллара ослабнут, ситуация в глобальной экономике будет ухудшаться — это все так. Но что касается биткоина и его курса, здесь вопрос не так однозначен Владимир Григорьев экономист

По словам экономиста, в настоящий момент у биткоина нет особого потенциала для роста. Кроме того, это специфичный актив, у которого нет фундаментальной стоимости, напомнил он. Поэтому такой высокий курс биткоина и других криптовалют возможен только в двух случаях.

«Первое — если туда опять отправятся свободные деньги инвесторов, как это было несколько лет назад, когда биткоин до 60 тысяч поднимался. Инвесторы просто, что называется, нагреют рынок. Деньги просто уходят с рынка валютного, фондового, кредитного — переходят на рынок криптовалют», — высказался Григорьев. Однако до 500 тысяч долларов курс биткоина в таком случае все равно не дотянется, считает он.

Вторая ситуация, при которой возможен мощный рост стоимости криптовалюты — это полная разбалансировка мировой финансовой системы, убежден экономист. «Воцарится хаос, в рамках которого будут использоваться в том числе и криптовалюты как средства расчетов. Но это будет уже, мне кажется, больше смахивать на ситуацию в Веймарской республике, когда за полмиллиарда марок можно было купить спичечный коробок», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Кийосаки неоднократно предсказывал скорый крах рынка. Например, осенью 2022 года он призывал как можно скорее переводить средства в криптовалюту. «Я предсказываю, что грядет крупнейший крах в мировой истории», — написал автор своим поклонникам. Кийосаки уверен, что доллар разрушит существующую экономическую систему, что приведет к массовому принятию криптовалюты, поскольку она не контролируется правительством.

В ночь на 2 февраля биткоин подорожал до отметки в 24,19 тысячи долларов, что стало рекордом с 15 августа 2022 года. На момент написания новости самая популярная криптовалюта опустилась в цене до 21,6 тысячи долларов.