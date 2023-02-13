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15:07, 13 февраля 2023Из жизни

Мужчина отправился на рыбалку и нашел затопленный автомобиль с трупом

WRAL: рыбак включил эхолот и нашел пропавший 15 лет назад автомобиль

Фото: Dough4872 / Wikimedia

Рыбак в американском округе Катоба, штат Северная Каролина, отправился на озеро и случайно нашел пропавший 15 лет назад автомобиль с трупом. Об этом сообщает WRAL.

Мужчина отправился на рыбалку на озеро Норман. Он включил эхолот и увидел объект, напоминающий по форме автомобиль. Рыбак сообщил о находке в полицию. Прибывшие на место происшествия спасатели воспользовались подводным роботом, чтобы обследовать объект, и подтвердили, что это затопленный автомобиль.

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Машину извлекли из озера. Полиция установила, что Ford Thunderbird принадлежал Тине Мартин, которая числилась пропавшей без вести с 2008 года. Внутри автомобиля были найдены человеческие останки.

Обстоятельства, при которых исчезла женщина, до сих пор не установлены.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Ревелсток подросток нашел автомобиль, который принадлежал пропавшей 27 лет назад. Он заметил под водой затопленную машину, когда плавал по озеру на лодке.

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Алиса Дмитриева
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