Мужчина отправился на рыбалку и нашел затопленный автомобиль с трупом
Рыбак в американском округе Катоба, штат Северная Каролина, отправился на озеро и случайно нашел пропавший 15 лет назад автомобиль с трупом. Об этом сообщает WRAL.
Мужчина отправился на рыбалку на озеро Норман. Он включил эхолот и увидел объект, напоминающий по форме автомобиль. Рыбак сообщил о находке в полицию. Прибывшие на место происшествия спасатели воспользовались подводным роботом, чтобы обследовать объект, и подтвердили, что это затопленный автомобиль.
Машину извлекли из озера. Полиция установила, что Ford Thunderbird принадлежал Тине Мартин, которая числилась пропавшей без вести с 2008 года. Внутри автомобиля были найдены человеческие останки.
Обстоятельства, при которых исчезла женщина, до сих пор не установлены.
Ранее сообщалось, что в канадском городе Ревелсток подросток нашел автомобиль, который принадлежал пропавшей 27 лет назад. Он заметил под водой затопленную машину, когда плавал по озеру на лодке.