Застрелившего на охоте человека российского депутата исключат из партии

В Туве депутата Эчис-Балдира Нурзата, застрелившего человека на охоте, исключат из партии

В Туве депутата Эчис-Балдира Нурзата, случайно застрелившего человека на охоте, исключат из «Единой России». Информацию об этом подтвердили изданию «Подъем» в республиканском отделении партии.

Накануне издание Baza сообщило, что охота проходила у села Нарын. Российский депутат с двумя знакомыми использовали тепловизоры, в который он увидел на расстоянии 100-150 метров цель и выстрелил из ружья. Охотники подъехали к месту и нашли там тело мужчины с огнестрельным ранением. Они вызвали полицию. С тувинского парламентария была взята подписка о невыезде.

В республиканском отделении единороссов отметили, что в курсе случившегося. Работа по исключению Эчис-Балдира Нурзата из партии уже ведется, разъяснили в пресс-службе.

Представитель тувинского управления Следственного комитета России (СКР) Алла Нурсат рассказала «Ленте.ру», что расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности. По ее словам, фигурантом дела стал 44-летний местный житель.

По версии следствия, 12 февраля подозреваемый во время охоты увидел через тепловизор огнестрельного ружья марки «Егерь ВПО-114» цель и, приняв ее за животное, выстрелил. Смертельное огнестрельное ранение получил 38-летний мужчина.