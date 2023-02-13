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05:47, 13 февраля 2023Россия

В России предложили запретить выпускать бездомных собак из приютов

«Известия»: в Госдуму внесут закон, запрещающий выпускать бездомных собак из приютов

Фото: Camylla Battani / Unsplash

Фракция ЛДПР предложила запретить выпускать бездомных собак из приютов на улицу, соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом сообщают «Известия».

Подобная инициатива была вызвана беспокойством относительно безопасности населения, поскольку бродячие собаки объединяются в стаи и могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, говорится в материале. Уточняется, что в последнее время увеличилось количество бездомных животных без владельцев.

Авторы законопроекта считают, что бездомных собак необходимо держать в приютах до тех пор, пока они не найдут хозяев или не скончаются. «Хотя бездомные собаки в приютах чипированы и стерилизованы, но есть случаи, когда после возвращения в естественную среду обитания они сбиваются в стаи и нападают на людей», — отметил зампред ЛДПР Ярослав Нилов. Парламентарии также призвали увеличить государственное финансирование приютов.

Ранее мэр города Бодайбо Иркутской области Евгений Юмашев предложил убивать бездомных собак. Он пояснил, что подобная практика применялась в СССР, добавив, что она продемонстрировала свою эффективность.

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Варвара Кузьмина
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