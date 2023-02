Умер рэпер Trugoy the Dove из группы De La Soul

Рэпер Trugoy the Dove из группы De La Soul умер на 55-м году жизни

На 55-м году жизни умер американский рэп-исполнитель Дэвид Джуд Жоликер, более известный под псевдонимом Trugoy the Dove, из группы De La Soul. Об этом сообщает The New York Times.

О кончине артиста сообщил пресс-секретарь музыкального коллектива Тони Фергюсон. Причины смерти Жоликера не раскрываются, однако известно, что последние годы жизни он боролся с застойной сердечной недостаточностью.

Дэвид Джуд Жоликер основал группу De La Soul в 1988 году совместно с Винсентом Мейсоном-младшим. Через год участники коллектива выпустили дебютный альбом под названием 3 Feet High and Rising. В пластинку вошла композиция Me Myself and I, которая на протяжении четырех месяцев занимала место в топ-100 хитов по версии Billboard.

Другая песня дебютного альбома The Magic Number вошла в фильм «Человек-паук: Нет пути домой», вышедший в 2021 году.

В 2006-м коллектив был удостоен премии «Грэмми» за трек Fell Good Inc., записанный совместно с группой Gorillaz. В 2016 году De La Soul выпустила последний альбом And the Anonymous Nobody..., в записи которого участвовали Snoop Dogg, 2 Chainz, Дэвид Берн и Дэймон Албарн.