Россиянин выиграл в лотерею миллионы рублей

Житель Нижнего Новгорода Анатолий Осокин выиграл в лотерею пять миллионов рублей

Житель Нижнего Новгорода дважды выиграл в одну и ту же лотерею. Об этом сообщает местный портал «В городе N».

Сначала россиянину Анатолию Осокину улыбнулась удача в размере 300 тысяч рублей. А во второй раз мужчина выиграл уже более крупную сумму — пять миллионов рублей. По словам участника, незадолго до крупного выигрыша у него появилось предчувствие, что вскоре ему должно невероятно повезти.

Тогда нижегородец купил билет, отметил в нем счастливую для него числовую комбинацию, но изменил в ней одну цифру. «После окончания тиража я зашел в личный кабинет. Там высветился суперприз! Я прыгал от счастья, эмоции не описать!» — высказался он в интервью журналистам.

Известно, что лотерейный выигрыш Осокин планирует потратить на путешествие в Сочи, а на оставшиеся деньги купить квартиру в родном городе.

В апреле появилась информация, что житель Курской области Евгений Прозоров также стал обладателем крупной суммы денег благодаря лотерее.