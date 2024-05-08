Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:14, 8 мая 2024Силовые структуры

Четырех пытавшихся дойти до Финляндии иностранцев поймали в российском лесу

В Карелии задержали иностранцев, пытавшихся попасть в Финляндию через лес

Кадр: «Россия-1»

В Карелии задержали четырех граждан Сирии, которые хотели дойти пешком до Финляндии. Об этом сообщает издание Gubdaily.

По данным источника, пограничники остановили мужчин с рюкзаками в лесу недалеко от российско-финляндской границы. Выяснилось, что иностранцы планировали попасть в Финляндию, после чего перебраться в другие страны Евросоюза. Также был задержан водитель, который привез иностранцев в приграничную зону. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что из Сербии экстрадировали россиянина, обвиненного в хищении 25 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Армения отказалась платить взнос в ОДКБ. Пашинян заявлял, что участие Еревана в организации заморожено

      Бандиты жестоко расправились с 23-летней королевой красоты. Как ее погубила фотография осьминога?

      Почти два миллиона москвичей сходили на субботники

      Врач раскрыла надежный способ профилактики деменции

      Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику

      Жители Орска обратились к Путину из-за выплат после наводнения

      Google представила смартфон со встроенной нейросетью

      Эрдоган усомнился в эффективности мирных инициатив по Украине без участия России

      Психолог дала совет по поиску мотивации в жизни

      Россиянин неделю искал расчлененную им невесту вместе с волонтерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше