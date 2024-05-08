Четырех пытавшихся дойти до Финляндии иностранцев поймали в российском лесу

В Карелии задержали иностранцев, пытавшихся попасть в Финляндию через лес

В Карелии задержали четырех граждан Сирии, которые хотели дойти пешком до Финляндии. Об этом сообщает издание Gubdaily.

По данным источника, пограничники остановили мужчин с рюкзаками в лесу недалеко от российско-финляндской границы. Выяснилось, что иностранцы планировали попасть в Финляндию, после чего перебраться в другие страны Евросоюза. Также был задержан водитель, который привез иностранцев в приграничную зону. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что из Сербии экстрадировали россиянина, обвиненного в хищении 25 миллионов рублей.