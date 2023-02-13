В Киеве получили уникальные французские солнечные электростанции

Мэр Киева Кличко сообщил о получении двух уникальных французских солнечных электростанций

Киев получил две уникальные французские солнечные электростанции в качестве гуманитарной помощи, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Всего электростанции обошлись частным французским предприятиям, передавшим украинцам технику не безвозмездной основе, примерно в 300 тысяч евро. Монтажом оборудования будут заниматься французские специалисты.

«Одна из автономных электростанций (25,6 киловатт-часа) будет работать в Консультативно-диагностическом центре. Другая (на 76,8 киловатт-часа) – в Святошинском психоневрологическом интернате», — рассказал об их дальнейшем применении Кличко.

Накануне капитан 103-й бригады украинской территориальной обороны Александр Ганущин заявил, что темпы мобилизации на Украине возросли из-за нехватки личного состава, вызванного потерями на фронте.