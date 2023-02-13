Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:15, 13 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве получили уникальные французские солнечные электростанции

Мэр Киева Кличко сообщил о получении двух уникальных французских солнечных электростанций
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Киев получил две уникальные французские солнечные электростанции в качестве гуманитарной помощи, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Всего электростанции обошлись частным французским предприятиям, передавшим украинцам технику не безвозмездной основе, примерно в 300 тысяч евро. Монтажом оборудования будут заниматься французские специалисты.

«Одна из автономных электростанций (25,6 киловатт-часа) будет работать в Консультативно-диагностическом центре. Другая (на 76,8 киловатт-часа) – в Святошинском психоневрологическом интернате», — рассказал об их дальнейшем применении Кличко.

Накануне капитан 103-й бригады украинской территориальной обороны Александр Ганущин заявил, что темпы мобилизации на Украине возросли из-за нехватки личного состава, вызванного потерями на фронте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В МОК объяснили обоснованность допуска россиян к турнирам
В московском районе Свиблово открыли новую поликлинику
Названы самые мощные смартфоны в мире
Глава Мюнхенской конференции назвал ошибкой поддержку «Северного потока 2»
Стал известен гонорар Махачева за бой с Волкановски
Москвичи бросились скупать один вид жилья
Даня Милохин продал розовый Maybach за миллионы рублей
В Госдуме раскрыли подробности подготовки к посланию Путина
В НАТО назвали дату обсуждения поставок истребителей Украине
Украинка показала лицо до и после несения макияжа и удивила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.