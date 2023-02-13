Российский хирург назвал самые популярные виды пластики лица в 2023 году

Хирург Катков назвал спейслифтинг и липофилинг популярными видами пластики лица

Российский пластический хирург Александр Катков назвал самые популярные виды пластики лица в 2023 году. Комментарий эксперта оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, одной из инновационных коррекций внешности является спейслифтинг — комплекс процедур по восстановлению анатомических структур лица, который способствует омоложению. Данная операция обеспечивает пожизненный результат, при этом восстановление происходит за две недели, поскольку вероятность возникновения гематом сведена к минимуму, отметил врач.

Медик также внес в список липофилинг, в рамках которого используются собственные жировые клетки. Они пересаживаются из тех зон, где они в избытке, в требующие восполнения объема области и возвращают упругость и эластичность коже.

Кроме того, Катков выделил имиджевую бьютификацию — комплекс операций и процедур, с помощью которого можно улучшить черты лица, устранить несовершенства и добиться омолаживающего эффекта. Какой именно метод применить, специалист в каждом случае решает индивидуально. Например, это может быть работа с грыжами под глазами, коррекция носа или нависающего века, липофилинг или броулифтинг.

Ранее в феврале доктор медицинских наук, профессор и хирург Тигран Алексанян назвал самые популярные пластические операции у мужчин в России. Специалист рассказал, что чаще всего молодые люди обращаются в клиники, чтобы избавиться от лишнего веса, а также вернуть утраченный тонус и рельеф тела с помощью липоскульптуры.