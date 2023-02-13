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18:14, 13 февраля 2023Спорт

FIA смягчила условия допуска на турниры для части российских гонщиков

FIA смягчила условия допуска на турниры для российских гонщиков с двойным гражданством

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Международная федерация автоспорта (FIA) смягчила условия допуска на турниры для части российских гонщиков. Об этом сообщается на сайте организации.

Россиянам и белорусам, имеющим двойное гражданство, теперь не нужно подписывать декларацию о политическом нейтралитете и дистанцировании от спецоперации на Украине. Для спортсменов с одним гражданством это правило по-прежнему действует.

Ранее российская команда «КамАЗ-мастер» пропустила ралли «Дакар» из-за требования FIA подписать анкеты, осуждающие проведение спецоперации. В команде отметили, что содержание документа носит политический характер и нарушает принципы равных условий для спортсменов.

FIA, в отличие от большинства спортивных федераций, не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.

Андрей Стрельцов
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