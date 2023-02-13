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10:14, 13 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном

РИА Новости: российские военные уничтожили украинскую гаубицу и миномет под Херсоном

Фото: РИА Новости

Российские военные под Херсоном уничтожили украинскую гаубицу «Акация» и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами орудий. Об этом стало известно РИА Новости.

По словам собеседника агентства, гаубица была уничтожена артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное. Трое украинских военных погибли, двое ранены.

Миномет был уничтожен в районе села Львово. «Там потери — пять погибших военных ВСУ, двое раненых», — сообщил источник.

12 февраля стало известно, что российские военные с помощью артиллерии атаковали украинскую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» под Херсоном, в районе села Ингулец.

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Алевтина Запольская
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