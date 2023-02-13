Премьер Грузии заявил о стремлении страны вступить в ЕС и НАТО

Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что страна еще больше стремится вступить в ЕС и НАТО

Грузия еще больше стремится вступить в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом рассказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили во время Всемирного правительственного саммита в Дубае, передает «Sputnik Грузия».

«Сегодня Грузия стремится стать членом ЕС и НАТО еще больше, чем когда-либо. Как вам известно, 3 марта 2022 года страна подала заявку на вступление в ЕС», — сказал он. Премьер подчеркнул, что заявка на членство в Евросоюз является конкретным ответом на многолетний выбор грузинского народа.

По его словам, 23 июня 2022 года Евросовет признал европейскую перспективу страны. Как Гарибашвили отметил, это снова подтвердило то, что будущее Грузии в ЕС. Он уточнил, что статус кандидата является следующим этапом на пути к членству в Евросоюзе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС. Как она утверждает, государство давно стремится стать частью Евросоюза. Однако были обещаны только перспективы, добавила президент. Также Зурабишвили призвала не терять времени и предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС.