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21:44, 7 ноября 2022Бывший СССР

Президент Грузии раскритиковала получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС

Президент Грузии Саломе призвала предоставить стране статус кандидата в члены Евросоюза
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в члены Европейского союза. Она отметила, что Грузия давно стремиться стать частью объединения государств, но при этом ей пообещали лишь перспективы, сообщает ТАСС.

«Грузия испытала огромную разочарованность в процессе передачи статуса кандидата Украине и Молдавии. Мы настолько являемся европейцами, и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье», — заявила она.

Глава государства призвала не терять времени и предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предсказала развал Евросоюза. Комментируя слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели о том, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет годы, дипломат заявила: «Видимо, столько же, сколько займет развал ЕС».

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Марина Совина
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