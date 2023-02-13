США решили популяризировать американскую литературу в Грузии

США выделили 100 тысяч долларов на продвижение американской литературы в Грузии

США выделили 100 тысяч долларов на продвижение американской литературы в Грузии, пишет Russia Today со ссылкой на посольство Вашингтона в Тбилиси. Цель «программы книжных переводов» и связанного с ней гранта — сделать художественные произведения и исследования американских авторов более популярными среди грузинской аудитории.

«Посредством финансирования перевода ключевых работ на грузинский язык отдел по связям с общественностью ставит целью повысить доступность, в том числе с экономической точки зрения, для грузинских студентов, исследователей и широкой общественности новейших исследований, аналитических материалов и популярной современной литературы американских авторов», — приводит текст документа издание.

Приоритет будет отдаваться текстам, посвященным СМИ, экономике, образованию, кибербезопасности, международному праву и американской художественной литературе: классической и современной, в том числе той, что написана для детей.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон упростил для Грузии процесс получения военной помощи. По его словам, Пентагон утвердил график предоставления помощи Тбилиси в размере 33 миллионов долларов.