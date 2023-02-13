Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:20, 13 февраля 2023Бывший СССР

США решили популяризировать американскую литературу в Грузии

США выделили 100 тысяч долларов на продвижение американской литературы в Грузии

Фото: РИА Новости

США выделили 100 тысяч долларов на продвижение американской литературы в Грузии, пишет Russia Today со ссылкой на посольство Вашингтона в Тбилиси. Цель «программы книжных переводов» и связанного с ней гранта — сделать художественные произведения и исследования американских авторов более популярными среди грузинской аудитории.

«Посредством финансирования перевода ключевых работ на грузинский язык отдел по связям с общественностью ставит целью повысить доступность, в том числе с экономической точки зрения, для грузинских студентов, исследователей и широкой общественности новейших исследований, аналитических материалов и популярной современной литературы американских авторов», — приводит текст документа издание.

Приоритет будет отдаваться текстам, посвященным СМИ, экономике, образованию, кибербезопасности, международному праву и американской художественной литературе: классической и современной, в том числе той, что написана для детей.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон упростил для Грузии процесс получения военной помощи. По его словам, Пентагон утвердил график предоставления помощи Тбилиси в размере 33 миллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о попытке отравления командира «Ахмата»
ФСБ нашла пропагандиста террористов в российской колонии
В России произошло новое землетрясение
Мужчина сменил несколько имен и завел роман с 250 женщинами
Назван главный признак опасности открытого Wi-Fi
Кендалл Дженнер уличили в фотошопе на новом снимке в бикини
Синоптик назвал сроки прихода весенней погоды в Центральную Россию
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Заключенный выманил десять миллионов рублей у россиянок во время онлайн-романов
Оправдывавшему нападение фашистов на СССР россиянину предъявили обвинения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.