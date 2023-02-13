«Чек Индекс»: в России подорожала красная икра перед Масленицей

Покупка красной икры перед Масленицей стала обходиться россиянам дороже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы аналитического ресурса «Чек Индекс».

Чаще всего россияне покупают икру горбуши. Средний чек на нее в годовом выражении увеличился на 9 процентов, до 1103 рублей. При этом число покупок снизилось на 30 процентов. Подорожала и икра кеты — на 5 процентов, в среднем до 1810 рублей (число покупок упало на 11 процентов). Икра форели стала дороже на 17 процентов.

Имитация красной икры тоже стала обходиться дороже: средний чек вырос на 10 процентов, до 495 рублей. А число покупок снизилось год к году на 11 процентов.

Ранее в России отказались ввести запрет на экспорт красной икры и рыбы. В Росрыболовстве пообещали, что дефицита не будет. Цены на икру подскочили со второй половины октября прошлого года, несмотря на отсутствие для этого экономических обоснований.