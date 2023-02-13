Собака россиянки едва не погибла из-за зажатого лифтом поводка и попала на видео

Собака жительницы Казани едва не погибла из-за зажатого лифтом поводка и попала на видео

Собака жительницы Казани едва не погибла из-за зажатого лифтом поводка и попала на видео. Кадры публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На снятых камерой видеонаблюдения кадрах видно, как россиянка возвращается с прогулки с собакой, заходит в лифт, но животное по какой-то причине медлит и не следует за хозяйкой в кабину. Девушка нажимает кнопку нужного этажа, двери лифта закрываются, а собака остается снаружи.

Из-за того, что поводок был привязан к талии россиянки, пес не смог освободиться и повис в подъезде на собственном ошейнике как на удавке. Девушка пытается остановить лифт, выходит из него, но поводок застрял между этажами.

Сообщается, что собака выжила — ей удалось самостоятельно освободиться из петли.

Аналогичный случай произошел в Москве в 2021 году. Инцидент также попал на видео.