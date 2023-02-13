Почти четверть немцев заявили о нежелании защитить страну в случае нападения

Berliner Zeitung: почти четверть опрошенных отказались защитить ФРГ в случае нападения

Если бы Германия подверглась вооруженному нападению, только каждый десятый гражданин страны был бы готов защищать ее с оружием в руках, свидетельствуют данные опросов, приводимых изданием Berliner Zeitung.

Добровольно вызвались бы только пять процентов, свидетельствуют опросы. Еще шесть процентов немцев ожидают, что их призовут на службу и обучат, а 24 процента респондентов — почти четверть среди всех опрошенных — выразили намерение как можно скорее покинуть страну в случае начала войны.

Опрос провели в связи с боевыми действиями на Украине. Ранее в рамках другого опроса большинство немцев — 54 процента — поддержали решение властей Германии об отправке танков Киеву. Еще 38 процентов участников исследования отрицательно отнеслись к этому шагу.