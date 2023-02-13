Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 13 февраля 2023Мир

Почти четверть немцев заявили о нежелании защитить страну в случае нападения

Berliner Zeitung: почти четверть опрошенных отказались защитить ФРГ в случае нападения

Фото: Reuters

Если бы Германия подверглась вооруженному нападению, только каждый десятый гражданин страны был бы готов защищать ее с оружием в руках, свидетельствуют данные опросов, приводимых изданием Berliner Zeitung.

Добровольно вызвались бы только пять процентов, свидетельствуют опросы. Еще шесть процентов немцев ожидают, что их призовут на службу и обучат, а 24 процента респондентов — почти четверть среди всех опрошенных — выразили намерение как можно скорее покинуть страну в случае начала войны.

Опрос провели в связи с боевыми действиями на Украине. Ранее в рамках другого опроса большинство немцев — 54 процента — поддержали решение властей Германии об отправке танков Киеву. Еще 38 процентов участников исследования отрицательно отнеслись к этому шагу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взрывах в Херсоне
Пригожин отреагировал на видео с казнью кувалдой бывшего вагнеровца
Александр Маршал рассказал о желании оправиться добровольцем в зону СВО
Раскрыто происхождение культового бомбера принцессы Дианы
В российском поселке восстановят украденный на дрова туалет
Названа стоимость авиабилетов по популярным у россиян направлениям на 8 Марта
Мертвого арестанта нашли в московском СИЗО среди 22 сокамерников
США открыли в Таллине курсы кибербезопасности для полиции
Европа улучшила прогноз по росту собственной экономики
Описано политическое будущее Арестовича на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.