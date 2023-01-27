Большинство немцев поддержало отправку танков Киеву

Большинство опрошенных жителей ФРГ поддержали решение властей передать танки Киеву

Большинство немцев поддержало решение властей Германии об отправке танков Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного телеканалом ZDF.

По данным исследования, 54 процента респондентов назвали правильным решение правительства ФРГ о передаче Украине танков Leopard 2. Еще 38 процентов участников исследования отрицательно отнеслись к этому шагу.

Отмечается, что выступившие против поставок преимущественно проживают на востоке Германии, тогда как сторонники отправки — на западе.

Респонденты также ответили на вопрос о возможности «нападения России на страны Запада» из-за отправки техники. Их мнения разделились поровну: 48 процентов допустили подобный сценарий, и столько же сочли такой вариант развития событий невозможным.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. По словам Байдена, этот шаг рекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». При этом президент отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что США также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.

25 января Германия одобрила поставки Украине танков Leopard. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал это решение крайне опасным. По его словам, этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Между тем Столтенберг выразил мнение, что поставки оружия и техники для Украины являются одним из способов прекращения конфликта с Россией. Он указал, что путь к миру лежит именно через поставки оружия.