Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 27 января 2023Мир

Большинство немцев поддержало отправку танков Киеву

Большинство опрошенных жителей ФРГ поддержали решение властей передать танки Киеву

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Большинство немцев поддержало решение властей Германии об отправке танков Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного телеканалом ZDF.

По данным исследования, 54 процента респондентов назвали правильным решение правительства ФРГ о передаче Украине танков Leopard 2. Еще 38 процентов участников исследования отрицательно отнеслись к этому шагу.

Отмечается, что выступившие против поставок преимущественно проживают на востоке Германии, тогда как сторонники отправки — на западе.

Материалы по теме:
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
24 января 2023
США и Германия поставят Украине танки Abrams и Leopard. С чем российская армия столкнется уже в ближайшие месяцы?
США и Германия поставят Украине танки Abrams и Leopard.С чем российская армия столкнется уже в ближайшие месяцы?
25 января 2023

Респонденты также ответили на вопрос о возможности «нападения России на страны Запада» из-за отправки техники. Их мнения разделились поровну: 48 процентов допустили подобный сценарий, и столько же сочли такой вариант развития событий невозможным.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. По словам Байдена, этот шаг рекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». При этом президент отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что США также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.

25 января Германия одобрила поставки Украине танков Leopard. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал это решение крайне опасным. По его словам, этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Между тем Столтенберг выразил мнение, что поставки оружия и техники для Украины являются одним из способов прекращения конфликта с Россией. Он указал, что путь к миру лежит именно через поставки оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Минобороны озвучило результаты массированного удара по целям на Украине
Названа причина блокировки сайтов ЦРУ и ФБР в России
Путин предложил Совбезу обсудить границу континентального шельфа России
Купивший лотерейный билет на сдачу мужчина стал миллионером
Раскрыт один из главных недостатков москвичей
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета спецотряда «Россия» во Внуково
Женщина с кривыми зубами посетила хирурга 12 раз и показала результат
ЕС призвал ЮАР повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине
Евросоюз продлил санкции против России из-за событий на Украине
В ЕС столкнулись с несогласием членов ООН работать над трибуналом по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.