Стало известно о сбитых над Крымом украинских беспилотниках

На подлете к Джанкою на севере Крыма 11 февраля были сбиты украинские беспилотники

В ночь на субботу, 11 февраля, над Джанкоем были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Крым».

По словам местных жителей, все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) поражены на подлете к городу, в поле. Ни один из них не достиг стратегической цели.

Со ссылкой на военкоров «ЧП Крым» пишет, что в этом день Украина пыталась атаковать военные объекты Джанкоя с помощью 12 беспилотников. Как стало известно, дроны прибыли со стороны одесско-николаевского направления. Силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были подавлены каналы управления БПЛА, после чего они попадали в разных местах, не долетев до целей.

Ранее в феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа.

Летом 2022 года в Крыму неоднократно срабатывала система ПВО. 20 августа стало известно, что в Севастополе над штабом Черноморского флота был сбит беспилотник. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, обошлось без жертв.