Отбывающий срок за педофилию мигрант пропагандировал ИГ из российской колонии

ФСБ: в Екатеринбурге осужденный за педофилию мигрант получил 12 лет за пропаганду ИГ

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 31-летнего мигранта, отбывающего срок за педофилию, к 12 годам колонии строгого режима по делу о пропаганде ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Иностранца признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма») УК РФ. Следствие и суд установили, что мужчина из ИК-5 Нижнего Тагила распространял в интернете идеологию террористической организации. В сеть заключенный выходил с мобильного телефона, который прятал в скамье. В 2021 году сторонника террористов выявили и задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд дал девять лет иностранцу, находящемуся в ИК, за пропаганду терроризма.