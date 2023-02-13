Посетители кафе избили российского полицейского и отсекли ему полпальца

В Нижегородской области посетители кафе избили полицейского и отсекли ему полпальца

В Нижегородской области полицейский лишился половины пальца во время потасовки в местном кафе. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел утром 11 февраля. Старший лейтенант, работающий участковым уполномоченным, в гражданской одежде пришел с братом в кафе города Лысково. Двое посетителей узнали полицейского и стали его оскорблять. Затем конфликт перерос в драку, в ходе которой один из зачинщиков вытащил нож и отсек фалангу пальца участковому, а его брата ударил лезвием по лицу.

После поножовщины нападавшие сбежали. Одного уже задержали, второй еще в розыске. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

12 февраля сообщалось, что в Свердловской области суд приговорил к двум годам лишения свободы местного жителя за нападение на полицейского. Летом пьяный мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств совершенного правонарушения. Там он оскорбил сотрудника МВД и ударил его.