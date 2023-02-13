В Евросоюзе назвали ожидаемую цену на нефть

Евросоюз спрогнозировал среднюю цену на нефть Brent на уровне 84,8 доллара за баррель

Средняя стоимость эталонного сорта нефти Brent по итогам 2023 года составит 84,8 доллара за баррель, в следующем году она опустится до 79,9 доллара. Об этом говорится в зимнем прогнозе Еврокомиссии.

По сравнению с осенним прогнозом стоимость Brent на 2023 год немного снизилась (была 85 долларов), а на 2024-й — выросла (была 78 долларов). Стоимость Brent по состоянию на 13 февраля несколько выше — 86 долларов за баррель.

Аналитики Еврокомиссии отметили, что потолок цен на морские поставки российской нефти и эмбарго на нее не привели к дополнительной напряженности на мировом рынке. Также не ожидается проблем от вступивших в силу 5 февраля аналогичных мер в отношении российских нефтепродуктов. В ЕК уверены, что дефицита дизельного топлива удастся избежать.

Помимо этого, в прогнозе улучшены ожидания по поводу роста европейской экономики. В ноябре предполагалось, что ВВП еврозоны и Евросоюза вырастет на 0,3 процента в 2023 году, а сейчас речь идет о росте на 0,9 и 0,8 процента соответственно.

Главной причиной пересмотра прогноза названо успешное избавление от энергетической зависимости от России, на фоне которого наблюдается снижение цен на газ, а главным риском — геополитическая напряженность.

Если прогноз Еврокомиссии окажется корректен, то средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals по итогам года окажется ниже 60 долларов за баррель — уровня потолка цен. В правительстве намерены пересмотреть параметры налоговой системы в отношении нефтяных доходов таким образом, чтобы с июля максимальный дисконт по отношению к Brent не превышал 25 долларов.