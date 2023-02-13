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17:11, 13 февраля 2023Спорт

Российский хоккеист рассказал о зарплатах в чемпионате Швейцарии

Россиянин Яковенко рассказал, что в Швейцарии хоккеисты получают чуть больше обычных людей

Фото: Laurent Daspres / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский хоккеист Александр Яковенко, выступающий за швейцарский «Биль», рассказал об уровне зарплат в местном чемпионате. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, хоккеисты рискуют здоровьем, но получают чуть больше тех, кто работает в Швейцарии на обычной работе. Яковенко отметил, что цены в стране выше, чем в России.

Игрок также прокомментировал информацию, согласно которой игроки швейцарской лиги зарабатывают 200-300 тысяч долларов в год. «Никто, конечно, не рассказывает, сколько получает. Но где-то, наверное, так. Близко к правде. Могу говорить про себя: моя зарплата примерно в этом диапазоне», — сказал Яковенко.

24-летний игрок с 2014 по 2015 год находился в системе челябинского «Трактора». В нынешнем сезоне российский защитник имеет показатель полезности «+23», что является лучшим результатом в лиге.

Алексей Гусев
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