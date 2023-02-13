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15:44, 13 февраля 2023Экономика

Италия раньше срока откажется от российского газа

Итальянский министр: страна откажется от закупок российского газа уже к концу этого года

Фото: Daniel Raunig / Reuters

Италия полностью откажется от закупок российского газа уже к концу этого года, такой срок назвал министр промышленности Адольфо Урсо в интервью газете Il Messaggero. Это раньше, чем планировалось — до этого власти заявляли о задаче прекратить импорт топлива к середине 2024 года.

В 2021 году на российское топливо приходилось 40 процентов в закупках Италии, а в 2022 году — уже 16 процентов. Страна планирует стать энергетическом хабом для Южной Европы, заявил Урсо. «При установке двух регазификаторов (в Пьомбино и Равенне), которые будут введены в строй до лета, мы освободимся от России, производя 10 миллиардов кубометров газа — ровно столько, сколько мы импортировали из России в прошлом году», — сказал он.

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По словам Урсо, эмбарго на российские нефтепродукты никак не повлияло на цены на топливо, которые в Италии ниже, чем в Испании, Германии и Франции.

Европейский союз сможет компенсировать отказ от российского газа посредством импорта газа из Алжира, сказала ранее депутат Европарламента от Италии Сюзанна Чеккарди.

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Платон Щукин
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