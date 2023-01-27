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14:43, 27 января 2023Мир

В Италии высказались об альтернативе российскому газу

Депутат ЕП Чеккарди призвала заменить российский газ в Италии алжирским

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Европейский союз сможет компенсировать отказ от российского газа посредством импорта газа из Алжира, заявила депутат Европарламента от Италии Сюзанна Чеккарди. В своем обращении к Еврокомиссии, которое изучила «Лента.ру», парламентарий указала на необходимость рефинансирования газопровода Алжир-Сардиния-Италия, чтобы «снизить энергетическую зависимость от России».

Чеккарди напомнила о том, что власти ЕС ранее уже всерьез рассматривали запуск газопровода из Алжира, однако проект не увенчался успехом.

«Несмотря на финансирование проекта газопровода Алжир-Сардиния-Италия (GALSI) в размере 120 миллионов евро в рамках Плана восстановления европейской экономики (EERP) 2010 года, добиться достаточного прогресса не получилось, в результате чего средства были отозваны в 2014 году и возвращены в бюджет ЕС», — говорится в тексте обращения депутата.

Более того, как отметила парламентарий, в мае 2022 года Еврокомиссия представила план по замещению российского импорта альтернативами REPower EU. По словам Чеккарди, этот план должен был стать ответом на спецоперацию России на Украине, а также положить конец зависимости ЕС от российских энергоносителей.

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Именно поэтому сейчас необходимо возобновить сотрудничество с Алжиром в сфере энергетики, считает депутат.

«За последние несколько дней президент Алжира Абдельмаджид Теббун и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали в Алжире соглашение о возобновлении проекта газопровода GALSI, который будет поставлять не только газ, но и "зеленый" водород и электроэнергию в Италию и далее в Европу», — пишет Чеккарди.

Может ли Еврокомиссия сказать, рассмотрит ли она включение GALSI в качестве стратегического проекта в рамках плана REPowerEU, чтобы помочь снизить энергетическую зависимость от России? Рассмотрит ли он возможность рефинансирования проекта, чтобы ускорить его завершение?

Сюзаннна Чеккардидепутат Европарламента

Ранее в Италии нашли другой способ заменить российский газ. Так, в рамках работы по замещению поставок газа из России итальянская компания Eni достигла договоренности с ливийской NOC о добыче на шельфе североафриканской страны 8,7 миллиарда кубометров газа в год, часть которого будет переправлена в Европы.

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Кирилл Садовский
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