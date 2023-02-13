Кадыров порассуждал о Папе Римском

Глава Чечни Кадыров заявил, что Папа Римский идет против религии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не обижается на Папу Римского Франциска после его заявления о жестокости чеченцев, а также отметил, что глава Ватикана идет против религии. Свои рассуждения он озвучил в передаче «60 минут» на канале «Россия 1».

«Он, мы видим, не независимый человек. Потому что то, что он разрешает сегодня, это нигде в религии не принято, это против религии он идет. Если он идет против религии, то о чем может идти речь, если он про нас говорит такие вещи?» — порассуждал Кадыров.

«Мы никогда не были жестокими. Воины — самые добрые люди, потому что они жертвуют собой ради других. Просто он этого не понимает. Он всю жизнь где-то в монастыре жил и не знает, что происходит в мире. Я на него не обижаюсь — он слишком старый», — добавил глава Чечни.

Ранее Папа Римский Франциск заявлял, что считает чеченцев и бурятов самой «жестокой частью российских войск на Украине». Это заявление вызвало широкий резонанс. В частности, Кадыров раскритиковал это заявление и отметил, что, руководствуясь религией, чеченцы «не начинают бой без предложения мира», а про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские военные.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что высказывание понтифика демонстрирует русофобию и извращение истины.