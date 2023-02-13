Москвичам предрекли резкое потепление

Научрук Гидрометцентра Вильфанд: 14 февраля в Москве превысит климатическую норму 8 марта

Температура в День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве превысит климатическую норму 8 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прогнозом на предстоящую неделю он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Сегодня, 13 февраля, ночью был настоящий мороз, отметил метеоролог. Однако днем, по его словам, ожидается резкое повышение температуры. «В послеполуденные часы температура будет около нулевой отметки — в диапазоне от минус 1 до плюс 1 градуса. Связано это с тем, что меняется циркуляция», — поделился Вильфанд.

Завтра, 14 февраля, из-за резкого изменения давления ожидается теплая погода — оно понизится по сравнению с сегодняшним днем примерно на 10 миллиметров ртутного столба. В течение ночи и большей части дня температура в столице будет в диапазоне от минус 2 до плюс 1 градуса, на севере области — до минус 3, на юге — до плюс 2.

Температура будет превышать климатическую норму 8 марта примерно на 1-2 градуса. Температурный фон наиболее характерен для четвертой пятидневки марта. По отношению к усредненным значениям за 14 февраля температура будет выше нормы на 6-7 градусов Роман Вильфанд метеоролог

Также в День всех влюбленных ожидаются небольшие осадки (по области умеренные) в виде снега и мокрого снега, гололедица, местами гололед, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Поэтому ощущаться дневная температура будет как минус 6-8, предупредил синоптик. А уже вечером очередное изменение циркуляции приведет к заметному понижению температуры до минус 3-5.

В среду, 15 февраля, температура ночью и днем однородная. В Москве — минус 1-3, по области — минус 1-6. Ветер порывистый до 15 метров в секунду, небольшой снег.

В четверг, 16 февраля температура будет понижаться за счет достаточно высокого давления. «Облачно, с прояснениями, солнышко мы увидим. Ночные температуры — минус 7-9, по области до 13 градусов, днем максимальная температура — минус 3-5. Такая температура уже около нормы, даже на один градус ниже нормы», — спрогнозировал Вильфанд.

Зимняя погода ожидается и в пятницу, 17 февраля. Температура будет уже на два градуса ниже нормы: ночью — минус 9-14, днем — минус 4-5. Преимущественно без осадков, местами небольшой снег, облачно с прояснениями.

Затем опять очередное изменение циркуляции и потепление. В ночь на субботу — минус 6-11, днем — минус 1-6. В воскресенье дальнейшее повышение температуры Роман Вильфанд метеоролог

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